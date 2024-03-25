Экс-чиновницу в Хабаровском крае заподозрили в махинациях с жильем

В управлении генеральной прокуратуры Российской Федерации по Дальневосточному федеральному округу (ДФО) заявили, что бывшую чиновницу в Хабаровском крае заподозрили в махинациях с жильем на почти 20 миллионов рублей, возбуждено дело о злоупотреблении полномочиями.