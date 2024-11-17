Лауреатом Букеровской премии стал роман «Орбитальный»

ЛОНДОН (ИА Реалист). Британская писательница Саманта Харви получила Букеровскую премию в номинации «Художественная литература» за короткий роман «Орбитальный», действие которого происходит на борту международной космической станции.
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