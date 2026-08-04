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Жителей Подмосковья пригласили на общенациональный фотопроект

Жителей Подмосковья пригласили на общенациональный фотопроект

«Дом народов России» реализует общенациональный фотопроект. Его цель — создать визуальный архив, отражающий культурное многообразие страны, семейные традиции, преемственность поколений и общероссийскую гражданскую идентичность через истории людей, объединенных любовью к родине.

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