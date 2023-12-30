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Небензя: РФ удивлена молчанием генсека ООН по атаке ВСУ на Белгород

Небензя: РФ удивлена молчанием генсека ООН по атаке ВСУ на Белгород

Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Василий Небензя сообщил об удивлении Москвы отсутствием реакции генсека ООН Антониу Гутерреша на удары по Белгороду со стороны ВСУ.

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