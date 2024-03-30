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Террорист-пенсионер во Франции планировал атаку на Нотр-Дам-де-Пари

Террорист-пенсионер во Франции планировал атаку на Нотр-Дам-де-Пари

Global Look Press/Panoramic/Keystone Press Agency Во Франции сотрудники спецслужб задержали 62-летнего гражданина Египта, собиравшегося устроить нападение на собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари).

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