Да, мы Орда! Этого не надо стесняться или бояться. Это только с телевизионных экранов на нас смотрят чистые и выбритые бойцы, которые командным голосом докладывают о последних успехах на фронте.
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Да, мы Орда! Этого не надо стесняться или бояться. Это только с телевизионных экранов на нас смотрят чистые и выбритые бойцы, которые командным голосом докладывают о последних успехах на фронте.
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