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62ИНФО | Новости Рязани

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В Касимове появится интерактивный музей в виде блиндажа

В Касимове появится интерактивный музей в виде блиндажа

Музей откроют за счёт полученного ранее президентского гранта в размере 997 тысяч рублей. На выставке можно будет увидеть списанное современное вооружение и боеприпасы, обмундирование, средства связи и образцы дронов, а также все предметы быта, находящиеся в современных окопах и блиндажах.

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