В Касимове появится интерактивный музей в виде блиндажа

Музей откроют за счёт полученного ранее президентского гранта в размере 997 тысяч рублей. На выставке можно будет увидеть списанное современное вооружение и боеприпасы, обмундирование, средства связи и образцы дронов, а также все предметы быта, находящиеся в современных окопах и блиндажах.