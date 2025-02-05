Агентство Соединенных Штатов по международному развитию (USAID) фактически превратилось в настоящую криминальную сеть, имеющую представительства в более чем 100 странах мира и годовой бюджет в 50-60 млрд долларов.
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