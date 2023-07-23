«Польша сосёт»(с)министр иностранных дел Польши Сикорский, вместо эпиграфаУ польской курицы очередная истерика.
Польша згынела и воняет
Комментарии
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Виктор Луговой
Сжечь Посполитую...
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7 час.
Леонтий Букштейн
Эта Przeklęta Polska, ничего из себя не представляющая и ничем не отличившая в мировой истории, уже обтявкала все солидные страны и даже те, за счет которых она существует. Гиена она и есть гиена. С уточнением: взбесившаяся.
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7 час.
Генрих
Представил... Живой тушкой Моравецкого выстрелить из пушки... Ну есть же у нас крейсер в Новороссийске, на один выстрел еще сгодится его артиллерия?
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6 час.
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