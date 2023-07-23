Польша згынела и воняет

Леонтий Букштейн

Эта Przeklęta Polska, ничего из себя не представляющая и ничем не отличившая в мировой истории, уже обтявкала все солидные страны и даже те, за счет которых она существует. Гиена она и есть гиена. С уточнением: взбесившаяся.