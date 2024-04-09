Те, что "перейдут на нашу сторону", будут заниматься саботажем, устраивать теракты, и убивать наших людей

Николай Кузнецов

Автор прав. Вот только его правда хитрожопая. Да, хватает украинцев, которые затаили зло на нас и готовы стрелять из-за угла, но ведь есть украинцы, которые всей душой за нас (да та же пресловутая бабушка с флагом), так что нам теперь посылать нах всех подряд из-за подлости некоторых. И автор этой статьи явно хочет, чтобы мы так же ненавидели всех подряд украинцев, а заодно и болгар, узбеков, немцев, казахов, сербов...., а себя считали лучшими. Вам это ничего не напоминает? Например тех же немцев в 30-е годы, хохлов в 21 веке? Все гавно, а мы хорошие, останемся одни и будем в шоколаде. А ведь когда отделяли все республики от СССР, абсолютно всем говорили точно такое - вы лучшие, вы всех кормите, даже таджикам то же самое твердили. А кому стало зашибись в итоге? Им? Хера. Зашибись стало амерам, Европе. А остальные, поверившие, что одним лучше, последний хрен без соли доедают. Только некоторые получше, другие похуже. Зато свободные и не кормят - грузин, русских, поляков...., нужное подставить