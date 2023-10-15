Новейший BMW X2 2024 превратили в раллийный болид. Кроссовер получил 317-сильный мотор, дополнительную защиту и вездеходную резину

В США представили спецверсию кроссовера BMW X2 для участия в Rebelle Rally. Такой автомобиль выглядит как заправский внедорожник и, возможно, некоторые клиенты BMW предпочли бы, чтобы именно так выглядел серийный X2.
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