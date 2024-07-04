Прокуратура попросила суд изъять недвижимость обвиняемой во взятке на Руставели

Басманная межрайонная прокуратура попросила суд изъять в доход государства недвижимость бывшего заместителя начальника инспекции Федеральной налоговой службы России (ИФНС) №15 по Москве Елены Ишхановой, обвиняемой по уголовному делу о получении взятки в 1,3 млн руб.
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