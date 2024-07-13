Войска РФ ударили по стоянке железнодорожного эшелона ВСУ под Харьковом

Российские военные с использованием оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" нанесли удар по месту стоянки украинского железнодорожного эшелона с боеприпасами в селе Буды Харьковской области.
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