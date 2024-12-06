741,1 тыс прочтений Вчера Глава армянского правительства Никол Пашинян фактически объявил президента России Владимира Путина персоной нон грата в Армении.
Провинция Пашиняния. Армения оскорбила Путина и теперь будет давиться косточкой
Комментарии
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АЗ
Андрей Зарубкин
Давайте в ответ предложим армянам из России вернуться на историческую родину!?
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15 час.
Инна Каракеян
Сделайте это- армяне вам будут благодарны. Но вы же любите говорить " халва, халва" думая ,что от этого во рту станет слаще То же самое у вас по отношению турок. тьджиков, узбеков и т.д.
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15 час.
СТ
Сергей Туренко
Теперь наступает время расплаты за совершенные необдуманные действия Армении, именно Армении, а не Пашиняна. Его избирали граждане Армении и солидарно отвечают за все его действия. Пректатить экономические и политические связи и выслать всех армянских мигрантов.
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12 час.
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