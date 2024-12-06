МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 465 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лев Добрый
    Представить труду, какую бы вонь подняли в пиндостане, если эту разработку выпустили бы Россия или Китай!😱👈😜Теория подтвердил...
  • ШКИПЕР
    Не хочешь слушать Путина и Лаврова , слушай ЗЕ и Сибигу, можешь Блинкина послушать.Глава МИД Украины...
  • tsan tsan
    Кого слушать  ? Путина и Лаврова!Глава МИД Украины...

Провинция Пашиняния. Армения оскорбила Путина и теперь будет давиться косточкой

Провинция Пашиняния. Армения оскорбила Путина и теперь будет давиться косточкой

741,1 тыс прочтений Вчера Глава армянского правительства Никол Пашинян фактически объявил президента России Владимира Путина персоной нон грата в Армении.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АЗ
Андрей Зарубкин
Давайте в ответ предложим армянам из России вернуться на историческую родину!?
Ответить
15 час.
Инна Каракеян
Сделайте  это-  армяне  вам  будут  благодарны. Но  вы  же  любите  говорить &quot; халва, халва&quot; думая  ,что  от  этого  во рту  станет  слаще  То  же  самое   у вас по  отношению  турок.  тьджиков,  узбеков  и  т.д.
Ответить
15 час.
СТ
Сергей Туренко
Теперь наступает время расплаты за совершенные необдуманные действия Армении, именно Армении, а не Пашиняна. Его избирали граждане Армении и солидарно отвечают за все его действия. Пректатить экономические и политические связи и выслать всех армянских  мигрантов.
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх