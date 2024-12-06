Провинция Пашиняния. Армения оскорбила Путина и теперь будет давиться косточкой

АЗ Андрей Зарубкин Давайте в ответ предложим армянам из России вернуться на историческую родину!?

Инна Каракеян Сделайте это- армяне вам будут благодарны. Но вы же любите говорить " халва, халва" думая ,что от этого во рту станет слаще То же самое у вас по отношению турок. тьджиков, узбеков и т.д.