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Пыльная буря снова накрыла Астраханскую область: видео

Пыльная буря снова накрыла Астраханскую область: видео

Вторая за почти две недели пыльная буря накрыла несколько районов Астраханской области. СМОТРЕТЬ ВИДЕО: Пыльная буря снова накрыла Астраханскую область В МЧС уточнили, что это природное явление принесли северо-западные и западные ветры из Калмыкии.

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