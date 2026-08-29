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В МИД рассказали о последствиях внешнего управления в Киеве под эгидой ООН

В МИД рассказали о последствиях внешнего управления в Киеве под эгидой ООН

Министерство иностранных дел Российской Федерации высказалось о потенциальных результатах установления внешнего управления в Киеве под эгидой Организации Объединённых Наций (ООН).

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