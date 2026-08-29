Министерство иностранных дел Российской Федерации высказалось о потенциальных результатах установления внешнего управления в Киеве под эгидой Организации Объединённых Наций (ООН).
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Недобитые фашисты и так ей управляют. Или ищем повод согласиться с вводом иностранных войск. Они и так наготове. И нам «приветы» шлют круглосуточно.