В Кировоградском селе Коробчино подожгли домовой храм прихода УПЦ

В ночь на 27 апреля 2024 года в селе Коробчино произошел пожар в молитвенном доме общины УПЦ. За несколько дней до Лазаревой субботы и Вербного Воскресения неизвестные подожгли дом, где община совершала молитвы после захвата их храма в селе Коробчино Кировоградской области.