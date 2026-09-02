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Украина просит ICAO запретить полеты гражданской авиации над Россией

Украина просит ICAO запретить полеты гражданской авиации над Россией

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Киевские власти просят Международную организацию гражданской авиации (ICAO) полностью запретить полеты пассажирских самолетов в воздушном пространстве России.

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