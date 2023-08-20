Зарема Салихова назвала неидеальным судейство матча "Спартак" - "Зенит"

Супруга бывшего президента московского "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова критично высказалась о работе главного арбитра матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским "Зенитом" Сергея Карасева, назвав судейство неидеальным.
Супруга бывшего президента московского "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова критично высказалась о работе главного арбитра матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским "Зенитом" Сергея Карасева, назвав судейство неидеальным.
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