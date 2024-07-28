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Смешные мемы, которые поймут только те, кто смотрел советские мультфильмы про Простоквашино

Смешные мемы, которые поймут только те, кто смотрел советские мультфильмы про Простоквашино

Были бы у нас такие мемы в детстве, мы, может, «Смехопанораму» с «Аншлагом» и не смотрели бы никогда! фото: соцсетиСотворить мем по культовому советскому мультфильму — это вам не докторскую защитить и даже не любительскую.

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