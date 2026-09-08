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Аргументы недели

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Инфекционист Мухина: на кухонной губке бактерий больше, чем на унитазе

Инфекционист Мухина: на кухонной губке бактерий больше, чем на унитазе

Кухонная губка возглавляет рейтинг самых грязных предметов в квартире. Об этом в беседе с изданием "Абзац"  рассказала инфекционист Марият Мухина.

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