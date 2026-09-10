Представлен Starlink Router нового поколения: Wi-Fi 7, 325 м² и до 510 устройств

Новый роутер SpaceX стал мощнее, получил трехдиапазонную сеть и расширенную поддержку Mesh, сохранив компактный корпус и защиту от воды SpaceX представила новое поколение фирменного роутера, который получил название Starlink Router 4.
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