В МИД РФ заявили об остановке предприятий в Финляндии из-за русофобской повестки

А нам то какое дело от их страданий? Может они мазохисты. И им это нравится.

sa

svet alex

Скупые, ментально ограниченные, молчаливые, но при этом издавна ненавидящие русских финны закономерно подходят к тому, к чему и должны были. Кто видел и помнит фильм " За спичками"? Вот в этом фильме показана нищая, грязная, умственно отсталая Финляндия, до времен, когда Россия начала ее как-то облагораживать. А финны показаны такие, что кроме брезгливости ничего не вызывают. Вот к такому состоянию сейчас и стремится Финляндия. Флаг ей в руки!