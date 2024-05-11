ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин В Финляндии русофобская политика властей приводит к тому, что в стране останавливаются промышленные предприятия, а туристический бизнес несет убытки, сообщил в беседе с ТАСС директор второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев.
В МИД РФ заявили об остановке предприятий в Финляндии из-за русофобской повестки
Комментарии
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ЮВ
Юрий Вершинин
А нам то какое дело от их страданий? Может они мазохисты. И им это нравится.
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12 час.
Лиза
Ну да финн без штанов на Евровидении, очень показательно))))
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12 час.
sa
svet alex
Скупые, ментально ограниченные, молчаливые, но при этом издавна ненавидящие русских финны закономерно подходят к тому, к чему и должны были. Кто видел и помнит фильм " За спичками"? Вот в этом фильме показана нищая, грязная, умственно отсталая Финляндия, до времен, когда Россия начала ее как-то облагораживать. А финны показаны такие, что кроме брезгливости ничего не вызывают. Вот к такому состоянию сейчас и стремится Финляндия. Флаг ей в руки!
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8 час.
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