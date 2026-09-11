ФНС разъяснила налоговый статус бонусных баллов маркетплейсов для селлеров

Федеральная налоговая служба (ФНС) сообщила, что бонусные баллы, начисляемые маркетплейсами селлерам для компенсации скидок покупателям, не считаются доходом продавцов и не облагаются налогом на добавленную стоимость (НДС), налогом на прибыль или налогом в рамках упрощённой системы налогообложения (УСН).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АКИТ предложила р...
- МВД России предуп...
- В Общественной па...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым