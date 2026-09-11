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Регионы России

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ФНС разъяснила налоговый статус бонусных баллов маркетплейсов для селлеров

ФНС разъяснила налоговый статус бонусных баллов маркетплейсов для селлеров

Федеральная налоговая служба (ФНС) сообщила, что бонусные баллы, начисляемые маркетплейсами селлерам для компенсации скидок покупателям, не считаются доходом продавцов и не облагаются налогом на добавленную стоимость (НДС), налогом на прибыль или налогом в рамках упрощённой системы налогообложения (УСН).

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