ФНС разъяснила налоговый статус бонусных баллов маркетплейсов для селлеров

Федеральная налоговая служба (ФНС) сообщила, что бонусные баллы, начисляемые маркетплейсами селлерам для компенсации скидок покупателям, не считаются доходом продавцов и не облагаются налогом на добавленную стоимость (НДС), налогом на прибыль или налогом в рамках упрощённой системы налогообложения (УСН).