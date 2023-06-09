Спички - не игрушка

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Ночная «мясорубка» под Малой Токмачкой: Суровикин встречает гвардию наступа «слоеным пирогом»

Ночная «мясорубка» под Малой Токмачкой: Суровикин встречает гвардию наступа «слоеным пирогом»

Натовский спецназ пытался незаметно подойти к позициям российских войск, но что-то пошло не так Александр Ситников Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Жаркое сражение развернулось в ночь на 8 июня на Ореховском участке Запорожского фронта.

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