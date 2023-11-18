Россияне стали больше экономить на еде

Из опроса, проведенного ЭФКО и A2:Research, следует, что 40 процентов граждан России тратят на еду от 5 до 15 тысяч рублей в месяц в расчете на одного члена семьи, 26 процентов — от 15 до 30 тысяч, а 21 процент респондентов стали придерживаться более сбалансированного питания в 2023 году.