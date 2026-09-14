Жуткая история на Кубани: отец до смерти забил пьяного сына

Как сообщает прокуратура Краснодарского края, все случилось в Ейске в марте 2025 года. Отец в ходе драке до смерти забил своего сына, который в алкогольном опьянении проявил агрессию.
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