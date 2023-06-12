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Глава МО Украины сообщил, что на встрече формата Рамштайн обсудят подготовку летчиков ВСУ

Глава МО Украины сообщил, что на встрече формата Рамштайн обсудят подготовку летчиков ВСУ

Представители западных стран, участвующих в формате Рамштайн, собираются детально обсудить вопросы подготовки украинских пилотов, инженеров и техников для обслуживания иностранных истребителей.

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