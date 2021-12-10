Бонусные баллы «Спартака» позволили России обогнать Шотландию! Таблица коэффициентов УЕФА

Если нашей стране удастся удержать хотя бы нынешнюю 9-ю позицию, то она сохранит существующее представительство во всех еврокубках-2023/24, включая Лигу чемпионов Еще позавчера, несмотря на очко, добытое «Зенитом» в матче с «Челси», Россия занимала унизительное 27-е место в текущем сезоне - ниже Финляндии.
Популярные статьи
- Команда дана – англо-саксы берут под козырек после объявления США бойкота Играм в Пекине, из Европарламента уже слышатся аплодисменты
- «Игра с «Челси» - лучший матч «Зенита» при Семаке, вынося за скобки победу над «Спартаком»: Лига чемпионов - все-таки другой уровень»
- Инсайд: «Зенит» готов заплатить 15 млн евро за 20-летнего форварда сборной Уругвая