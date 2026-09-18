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Наил Мәһдиев: Югары активлык - ул безнең генетик код

Наил Мәһдиев: Югары активлык - ул безнең генетик код

Чаллы мэры Наил Мәһдиев бүген иртән 23 нче мәктәптәге сайлау участогында тавыш бирде. Тавыш бирүдән соң ул сайлауларның ил өчен мөһим чорда узуын билгеләп үтте.

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