Минобороны США сократит на 50-60 тысяч численность гражданских служащих

Пентагон ради уменьшения бюджетных затрат намерен уволить от 50 до 60 тысяч гражданских служащих. Об этом, ссылаясь на заявление высокопоставленного представителя министерства обороны США, сообщает Associated Press.
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