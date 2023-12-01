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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Инна Гончаренко: «Кондратюк тяжело входит в сезон. После того, как человек врывается в элиту, наступает этап осмысления – возможно, потом произойдет подъем»

В этом сезоне Кондратюк занял четвертое место на этапе Гран-при России в Самаре и второе в Москве. «Марк тяжело входит в этот сезон, не знаю, по каким причинам.

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