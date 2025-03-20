Бывшие участники группы «Парк Горького» пытались оспорить старую версию логотипа

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Суд по интеллектуальным правам подтвердил законность владения товарным знаком музыкального проекта «Парк Горького» продюсером Стасом Наминым, отклонив иск троих бывших участников группы.
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