Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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Бывшие участники группы «Парк Горького» пытались оспорить старую версию логотипа

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Суд по интеллектуальным правам подтвердил законность владения товарным знаком музыкального проекта «Парк Горького» продюсером Стасом Наминым, отклонив иск троих бывших участников группы.

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