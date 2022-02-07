Захар Прилепин рассказал, как будет захвачен Киев

Известный российский писатель, бывший замкомбата Армии ДНР Захар Прилепин в ироничной манере прокомментировал напряженную обстановку вокруг России и Украины «Американцы так волнуются о захвате Украины, что вот-вот захватят ее сами и отдадут русским.