Jaceer, Innova, Fatena, Skala, Famtech и многие другие — Chery забронировала около 20 новых автобрендов в России

Chery запатентовала в России около двух десятков новых торговых марок, которые относятся по классу автомобилей, о чем сообщает Telegram-канал «Автопоток» со ссылкой на базу данных Федерального института промышленной собственности (ФИПС).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии