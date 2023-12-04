Госдума попросила СК и РКН проверить сериалы «Слово пацана» и «Пищеблок»

Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина попросила Следственный комитет России и Роскомнадзор проверить сериалы «Слово пацана» и «Пищеблок», чтобы выяснить, не пропагандируют ли они насилие и опасный образ жизни для подростков.