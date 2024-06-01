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Киев разочарован географическими ограничениями на нанесение ударов вглубь России

Киев разочарован географическими ограничениями на нанесение ударов вглубь России

Украинские власти были недовольны решением США разрешить им использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с российскими войсками, но при этом оставили запрет на использование тактических ракет ATACMS и другого оружия дальнего радиуса действия.

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