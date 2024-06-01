Киев разочарован географическими ограничениями на нанесение ударов вглубь России

Украинские власти были недовольны решением США разрешить им использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с российскими войсками, но при этом оставили запрет на использование тактических ракет ATACMS и другого оружия дальнего радиуса действия.
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