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Овечкин тяжело воспринял обмен Кузнецова из "Вашингтона"

Овечкин тяжело воспринял обмен Кузнецова из "Вашингтона"

svopi.ru Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин заявил, что тяжело воспринял уход из клуба соотечественника Евгения Кузнецова, который был важной частью команды.

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