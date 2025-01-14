«Две задачи»: Байден признал, что помощь Украине была сопряжена с риском

Байден: помощь Украине была сопряжена с риском ядерной конфронтации с Россией Поддержка Украины со стороны США создавала риск ядерной конфронтации с Россией, заявил президент Джо Байден в своей финальной речи по вопросам внешней политики.
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