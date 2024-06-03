Минобороны России сбило еще два украинских беспилотника над Белгородской областью

В последние часы Россия продолжала успешно отражать атаки Украины с использованием беспилотников. По данным Министерства обороны, во второй раз за день были сбиты два украинских беспилотника, пытавшихся нанести удар по Белгородской области.
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