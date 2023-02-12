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«Саутгемптон» уволил тренера Джонса через 3 месяца после назначения. Клуб идет последним в АПЛ

«Саутгемптон» уволил тренера Джонса через 3 месяца после назначения. Клуб идет последним в АПЛ

«Саутгемптон» уволил главного тренера Натана Джонса. Специалист возглавлял клуб с 10 ноября 2022 года.

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