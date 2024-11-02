Аналитик Блохин: Трамп не будет требовать от Путина вывести войска с Украины

Слова экс-спецпредставителя госдепа США по Украине Курта Волкера о том, что Дональд Трамп в случае победы на выборах попросит Владимира Путина вывести войска с территории Украины, обрезаны, поскольку Москве нужно предложить что-то взамен, иначе инициатива республиканца будет глупостью.