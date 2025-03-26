Путин предложил Паслеру возглавить Свердловскую область: кто станет главой Оренбуржья вместо него

МОСКВА, 26 марта, ФедералПресс. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером предложил ему перебраться в Екатеринбург и возглавить Свердловскую область.
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