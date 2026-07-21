Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 582 подписчика

Восемь человек погибли в Белгороде и области из-за ударов ВСУ

Восемь человек погибли в Белгороде и области из-за ударов ВСУ

В Белгородской области за 20 июля зафиксированы значительные жертвы среди мирного населения.По данным врио губернатора Александра Шуваева, день стал беспрецедентным по числу погибших и пострадавших в результате атак.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии