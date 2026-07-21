Восемь человек погибли в Белгороде и области из-за ударов ВСУ

В Белгородской области за 20 июля зафиксированы значительные жертвы среди мирного населения.По данным врио губернатора Александра Шуваева, день стал беспрецедентным по числу погибших и пострадавших в результате атак.
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