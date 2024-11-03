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Русская весна

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Медведев назвал ошибкой мнение, что РФ не будет защищать себя ядерным оружием

Медведев назвал ошибкой мнение, что РФ не будет защищать себя ядерным оружием

Руководство США ошибается, думая, что власти РФ никогда не перейдут определенной черты в вопросе использования ядерного оружия заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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