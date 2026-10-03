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ИА Регнум

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Медведев: Армения рискует превратиться в новую Украину

Медведев: Армения рискует превратиться в новую Украину

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что изменение политического курса нынешнего руководства Армении может иметь негативные последствия для республики.

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