Медведев: Армения рискует превратиться в новую Украину

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что изменение политического курса нынешнего руководства Армении может иметь негативные последствия для республики.
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неее арменья не будет второй окраиной.. и воевать не будет - армяшки трусоваты.. и карабах это доказал - даже против носорогов-азеров были слабы