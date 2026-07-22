Путин подписал указ о поддержке учителей: льготы и статус

Президент России Владимир Путин подписал указ «О дополнительных мерах поддержки учителей». Документ направлен на повышение престижа педагогической профессии и формирование дополнительных гарантий для работников системы образования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии