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Царьград

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Крест спасает: в Церкви рассказали о верующих бойцах, которые выжили в бою

Крест спасает: в Церкви рассказали о верующих бойцах, которые выжили в бою

Священнослужители объяснили, почему на передовой крест и икона важны для военных.В зоне боевых действий многие военнослужащие ищут опору в религии.

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