Каждый покупатель электромобиля Tesla в Северной Америке отныне должен знаком...

Каждый покупатель электромобиля Tesla в Северной Америке отныне должен знакомиться с возможностями автопилотаКонкуренты начинают угрожать лидирующему положению Tesla на рынке электромобилей, и технически китайская BYD уже сместила американского соперника с этого поста, поэтому компания Илона Маска (Elon Musk) начинает присматриваться не только к ценовой конкуренции.