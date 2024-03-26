Каждый покупатель электромобиля Tesla в Северной Америке отныне должен знаком...

Каждый покупатель электромобиля Tesla в Северной Америке отныне должен знакомиться с возможностями автопилотаКонкуренты начинают угрожать лидирующему положению Tesla на рынке электромобилей, и технически китайская BYD уже сместила американского соперника с этого поста, поэтому компания Илона Маска (Elon Musk) начинает присматриваться не только к ценовой конкуренции.
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