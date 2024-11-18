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Почему в русских школах растут русофобские настроения

Почему в русских школах растут русофобские настроения

Недавно в саратовской гимназии № 89 произошел скандал: ученицы гимназии угрожают своим одноклассникам и публикуют в сети видеозаписи, на которых заявляют, что «армяне и грузины правят миром», ну а про русских там, естественно, шли нецензурные выражения.

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Комментарии
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А
Александр
В СССР никогда не выпячивали никакую национальность. Дети обзывались, но на этом все кончалось. Теперь же аулы повылезали из всех дыр. Причем со злобой, ненавистью к стране, куда их запустили примазывшиеся к власти правители и воспользовавшиеся их ограниченностью прохвосты. А в мире ценят не столько их лощеные рожи, сколько добрую память о стране Россия. И тянутся к ней или тянут из неё. Может, и у этих (там где брошка, там и перед) что-то шевельнется и их душонка опомнится где порхает.
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